شكرا لقرائتكم جديد نجاة الصغيرة.. "بخير.. ولن تعود للفن"! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، بصورة الفنانة المصرية نجاة الصغيرة تجلس وحيدة بجانب بنايتها السكنية التي تعرضت للتصدع وقررت السلطات إخلاء سكانها لحين ترميم الجزء المتصدع، تواصل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، مع الفنانة من أجل الاطمئنان عليها.

وطمأنت نجاة الصغيرة، شاكر على حالها وصحتها، وأوضحت له أنها بخير، وأنها انتقلت للعيش مع ابنها، حتى انتهاء فحص العقار من قبل اللجان المختصة بأجهزة محافظة القاهرة.

وأضافت أنها وبناء على النتيجة، ستقرر إذا ما كانت ستعود للعيش بمنزلها في الزمالك أم ستبحث عن مكان آخر للاستقرار به.

من جانبه، أكد شاكر للفنانة دعم النقابة لها ووقوفها بجانبها في أي مساعدة تطلبها وفي أي وقت، لتشكره الأخيرة على اهتمامه وعلى رعاية النقابة.

كما طمأنت جمهورها عن حالتها الصحية، مؤكدة أنها بخير.

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مكتفية ماديا ولن أعود للفن

في السياق أيضا، شددت الفنانة على أنها مكتفية من الناحية المادية، وأنها اعتزلت الفن قبل 18 سنة ولن تعود إليه.

الفنانة نجاة الصغيرة

كما أوضحت أنها طرحت أغنيتها الأخيرة "كل الكلام" مطلع عام 2017، لأسباب خاصة ليس من ضمنها احتياجها للمال، كما أشيع في تلك الفترة، بل إنها تعاونت فيها مع كبار الكتاب والملحنين والعازفين لتخرج الأغنية بالشكل الذي تريد.

يشار إلى أن الأغنية المذكورة من كلمات الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان طلال، وتوزيع يحيى الموجي، ومن إخراج هاني لاشين.

ميل بالبناء من هبوط أرضي

وكانت أجهزة محافظة القاهرة، قد أخلت قبل أيام، "عمارة الشربتلي" بمنطقة الزمالك، بعد ظهور ميل بها، نتيجة هبوط أرضي أثر على العقار، وهو ما استدعى إجلاء السكان لحين فحص البناء من اللجان المختصة.

الفنانة نجاة الصغيرة

وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم ما أدى إلى حالة من الخوف والقلق عند جمهور الفنانة عن أوضاعها ما استدعى تدخل النقابة.