العفو الملكي ينهي محنته مع الاعتقال.. الناشط المرتضى اعمراشا يعانق الحرية

استفاد الناشط، مرتضى إعمراشا، المتابع بتهم تتعلق بالإرهاب، اليوم الأربعاء، من عفو ملكي، بمناسبة عيد العرش.

وكانت محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الإرهاب، في الرباط قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي بحق الناشط في حراك الريف، المرتضى إعمراشا سنة 2018، والقاضي بحبسه خمس سنوات نافذة، وأمرت باعتقاله من داخل المحكمة، بعدما كان يتابع في حالة سراح.

وكان اعمراشا قد عبر عن استغرابه من إحالته على محكمة الإرهاب، في حين أنه عرف بفكره المعتدل بين أصدقائه.

وعلم “اليوم 24″، من مصدر رسمي، أن أزيد من 20 معتقلا من معتقلي حراك الريف، استفادوا من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، بينهم أسماء معروفة.

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وأعلن، اليوم، عن عفو ملكي في حق عدد من المتابعين قضائيا، والمحكومين.

وأكدت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملك محمد السادس، قد أصدر أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص بمناسبة عيد العرش.

وأضافت، أن بين هؤلاء موجودون في حالة سراح، ومحكومون من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1446 شخصا.