قطعة نقدية جديدة من فئة 250 درهما تصدر احتفالا بعيد العرش- صورة

أعلن بنك المغرب إصداره لقطعة نقدية تذكارية فضية، من فئة 250 درهما، تخليدا للذكرى الواحدة والعشرين لتربّع الملك محمد السادس على العرش، ويتم طرحها للبيع في متحف بنك المغرب، وبشبابيك فروعه، انطلاقا من 3 غشت المقبل.

وأفاد بلاغ، صادر عن بنك المغرب، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة الملك محمد السادس وعبارتي “محمد السادس”، و”المملكة المغربية” مع إشارة في الأسفل إلى تاريخ 1441 – 2020.

وكتب على ظهر القطعة النقدية التذكارية في الأعلى عبارة “الذكرى الواحدة والعشرون لتربع جلالة الملك على العرش” مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل: “21ème anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”.

وتم تزيين وسط ظهر القطعة بنقش تمثيلي لشعار المملكة يحيطه رسم تمثيلي للعرش، مزين بواحد وعشرين نجمة ترمز إلى الذكرى الواحدة والعشرين لتولي الملك محمد السادس للحكم.

وأفاد البلاغ أن القطعة النقدية الجديدة تتكون من مزيج الفضة ‰25 والنحاس ‰75 وتزن 28,28 غراما .