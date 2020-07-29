أكدت مصادر عليمة لموقع “اليوم 24” أن العفو الملكي، الصادر، اليوم الأربعاء، في حق 1446 من المعتقلين، والمتابعين في حالة سراح شمل عددا من معتقلي حراك الريف.
وشمل العفو، وفق ما توصل إليه “اليوم 24″، كلا من المرتضى إعمراشا، وربيع الأبلق، ومحمد الاصريحي، وكريم امغار، ومحمد المجاوي، وصلاح لشخم، وأشرف اليخلوفي، بالإضافة إلى الحبيب الحنوذي.
وأكدت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الملك محمد السادس أصدر أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص بمناسبة عيد العرش، وأضافت أن بين هؤلاء موجودون في حالة سراح، ومحكومون من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1446 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأبلق والمرتضى والمجاوي.. أبرز أسماء معتقلي الريف المستفيدين من العفو الملكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.