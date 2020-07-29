الأبلق والمرتضى والمجاوي.. أبرز أسماء معتقلي الريف المستفيدين من العفو الملكي

أكدت مصادر عليمة لموقع “اليوم 24” أن العفو الملكي، الصادر، اليوم الأربعاء، في حق 1446 من المعتقلين، والمتابعين في حالة سراح شمل عددا من معتقلي حراك الريف.

وشمل العفو، وفق ما توصل إليه “اليوم 24″، كلا من المرتضى إعمراشا، وربيع الأبلق، ومحمد الاصريحي، وكريم امغار، ومحمد المجاوي، وصلاح لشخم، وأشرف اليخلوفي، بالإضافة إلى الحبيب الحنوذي.

وأكدت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الملك محمد السادس أصدر أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص بمناسبة عيد العرش، وأضافت أن بين هؤلاء موجودون في حالة سراح، ومحكومون من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1446 شخصا.