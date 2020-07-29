بعد نشره خبرا زائفا.. السلطات الأمنية تحقق مع سفيان البحري

علم موقع “اليوم 24″، من مصادر مسؤولة، أن السلطات الأمنية تحقق مع المدعو سفيان البحري، الذي يشرف على إحدى الصفحات في موقع فيسبوك.
ونفت مصادر الموقع، أن تكون قد وجهت أية تهمة رسمية بعد للبحري، موضحة أن التحقيق أولي.
وجاء التحقيق مع البحري، إثر نشره خبرا زائفا قبل يومين، مدعيا أن الملك أمر بإعطاء مهلة 48 للمواطنين من أجل السفر خلال فترة العيد، بعد قرار وزارة الداخلية والصحة المشترك، بمنع السفر من وإلى 8 مدن، قبل أن يحذف المنشور لاحقا.
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