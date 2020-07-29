عاجل.. معتقلو حراك الريف يستفيدون من العفو الملكي.. أزيد من 20 معتقلا

علم “اليوم 24″، من مصدر رسمي، أن أزيد من 20 معتقلا من معتقلي حراك الريف، استفادوا من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، بينهم أسماء معروفة (ننشر التفاصيل لاحقا).
وأعلن اليوم الأربعاء، عن عفو ملكي في حق عدد من المتابعين قضائيا والمحكومين.
وأكدت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملك محمد السادس، قد أصدر أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص بمناسبة عيد العرش.
وأضافت، أن بين هؤلاء موجودون في حالة سراح، ومحكومون من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1446 شخصا.
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