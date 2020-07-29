بعد ارتفاع إصابات كورونا.. مصالح وزارة الصحة تجري تحاليل مخبرية في أحياء طنجة

انتقلت مصالح وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، في طنجة، إلى حي “الشوك”، من أجل إجراء تحاليل مخبرية للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بـ”كوفيد-19″، في انتظار تعميمها على كافة أحياء المدينة.

وكشف مصدر طبي مسؤول لـ”اليوم 24″ أن السلطات المحلية هيأت إحدى ملاعب كرة القدم، من أجل استقبال المشتبه في إصابتهم بالفيروس التاجي.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية المذكورة من شأنها الرفع من عدد التحاليل المخبرية، التي تجرى في عاصمة البوغاز، من أجل احتواء الوضع الوبائي في المدينة.

وسجلت مدينة طنجة، أمس الثلاثاء، 23 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، و5 وفيات.