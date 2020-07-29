مغنية الراب “اختك”: صنعت نفسي بنفسي.. والراب أداة لمواجهة مجتمع ذكوري

قالت مغنية الراب المغربية “أختك”، إنها فنانة صنعت نفسها بنفسها، وتكتب كلمات أغنياتها، لتعبر عما يجول بخاطرها، كما أن تعتبر الراب وسيلة لمواجهة مجتمع ذكوري.

وصرحت هدى أبوز الملقبة بـ”إختك” لوكالة “رويترز”: “مجال غناء الراب هو شغفي، وهو أداة الدفاع، التي أستخدمها في مواجهة مجتمع ذكوري”.

وقالت” اختك”، في تصريحها، إنها تأثرت بالاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، التي كانت في المغرب عام 2011، خلال ما يعرف “بالربيع العربي”، لكنها أكدت أن موسيقاها لا تخدم أجندة سياسية، لكنها تقدم “مذاقاً للشارع، وبعداً أعمق للمغرب”.

وتضيف مغنية الراب الشابة أن هيمنة الرجال على عالم الراب تعكس صورة للمجتمع المغربي المحافظ، لكنها من خلال أعمالها الفنية تسعى إلى منح النساء الفرصة من جديد.

يذكر أن “اختك” كسبت شهرة واسعة من خلال مشاركة البيغ، وطوطو، وداكانوف في أغنية” hora serie”، الضادرة، بداية السنة الحالية.