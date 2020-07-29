القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم قلنديا، شمالي القدس المحتلة.
واقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي، المخيم، وسط إطلاق نار كثيف وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وفي وقت سابق من اليوم، حاول عشرات الشبان التصدي للجنود المقتحِمين للمخيم، بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة.
ويتعرض المخيم، ومناطق بالضفة الغربية لاقتحامات وانتهاكات إسرائيلية بشكل مستمر. وبين الحين والآخر، تقتحم قوات إسرائيلية المخيم، بهدف تنفيذ اعتقالات، ما يؤدي غالبًا لاندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.
وفي سياق ذي صلة، أُصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامه بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس.
وأطلق جنود الاحتلال الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، والغاز المسيل للدموع، تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، بحسب وكالة "وفا" للأنباء.
واحتجز جيش الاحتلال، مئات المواطنين، داخل مركباتهم، وأعاق مرورهم، ما تسبب بأزمة سير خانقة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات بمواجهات مع جيش الاحتلال بمخيّم قلنديا وكفر عقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.