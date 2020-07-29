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وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن إعادة تموضع القوات الأمريكية في أوروبا

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 29 يوليه 2020

صوره ارشيفيه

أعلن وزير الدفاع الأمريكي عن خطة لمغادرة 12 ألف جندي أمريكي من #ألمانيا في غضون أسابيع.

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وقال الوزير مارك إسبر: سيعود 6400 و 5600 سينتقلون إلى دول أوروبية أخرى

وأضاف: العائدون للولايات المتحدة الأمريكية سيعاد نشرهم لاحقًا لدول أوروبية - ليس من ضمنها ألمانيا

وتابع: أسراب مقاتلات F16 سينتقلون إلى إيطاليا.

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