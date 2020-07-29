شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. واشنطن تفرض عقوبات على نجل الرئيس بشار الأسد والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 يوليه 2020 صوره ارشيفيه Advertisements فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على نجل الرئيس بشار الأسد وفرقة في الجيش السوري. وأعلنت وزارة الخزانة وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 أشخاص و10 كيانات مرتبطة بالحكومة السورية. وتستهدف الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على سوريا أشخاصا وكيانات عدة.

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