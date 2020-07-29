شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس في الإمارات خلال أيام العيد والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 يوليه 2020 صوره ارشيفيه توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس حاراً نهاراً بوجه عام ومغبرا أحياناً على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً خلال فترة العيد، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على المناطق الجبلية الشرقية في ساعات ما بعد الظهر خاصة يومي السبت والأحد.

Advertisements ووفق المركز، تكون الرياح جنوبية وجنوبية شرقية تتحول ظهراً إلى شمالية وشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة. البحر خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام قد يضطرب أحيانا في عمق الخليج العربي يومي السبت والأحد، أما في بحر عمان فيكون خفيفا إلى متوسط . ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة: السواحل: 39 – 46 الداخلية: 46 - 49 الجبلية: 30 - 37 ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة السواحل: 30 – 35 الداخلية: 29 – 34 الجبلية: 25 – 30

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