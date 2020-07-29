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شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعرب عن قلقها إزاء دور إيران في المنطقة والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يوليه 2020
صوره ارشيفيه
أكدت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، مارينا سيريني، دعم حكومة بلادها لجهود الأمم المتحدة في اليمن، مبدية القلق حيال ما قالت إنه "دور إيران في المنطقة".
وجاءت تصريحات نائبة وزير الخارجية خلال اجتماع افتراضي جمعها اليوم الثلاثاء، مع أمين عام وزارة الخارجية في سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، حسب ما أفادت الخارجية الإيطالية.
كما جددت سيريني الإعراب عن "دعم إيطاليا لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة، بالنظر أيضا إلى الحالة الإنسانية الصعبة التي يمر بها ذلك البلد".
وقالت نائبة وزير الخارجية، في إشارة إلى دعم إيران للحوثيين: "لدينا بعض المخاوف بشأن الموقف الذي اتخذته طهران فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية وخاصة الدعم المقدم لبعض الجهات الفاعلة غير المؤسساتية ونقل تكنولوجيا الصواريخ، بالإضافة بالطبع إلى قضية حقوق الإنسان".
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