شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني لـ«اليوم»: تنفيذ «اتفاق الرياض» قوة في وجه مشروع إيران والان نبدء بالتفاصيل

- قيادة المملكة أعانت اليمنيين على عبور الخلاف والشقاق

- آمل في صدق النوايا وأن يتم تنفيذ الاتفاق وإعادة الخدمات الأساسية للشعب

قال وزير حقوق الإنسان في اليمن د. محمد عسكر لـ ”الخليج 365”: المملكة استطاعت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع سمو الأمير خالد بن سلمان، وبحنكة قيادتها، إعانة اليمنيين على عبور الخلاف والشقاق إلى أرض مشتركة من العمل الوطني وتوحيد ‏جبهة الشرعية تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال عسكر ‏إن استيعاب الأخوة في المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض سيعزز من قوة الشرعية في مواجهة مشروع إيران في اليمن المتمثل بانقلاب ميليشيا الحوثي الكارثي، آملا في صدق النوايا وأن يتم تنفيذ الاتفاق وإعادة الخدمات الأساسية للشعب الذي عانى لأكثر من ست سنوات خاصة في المناطق المحررة والعاصمة عدن والتي بين أنها تتطلع لخدمات الماء والكهرباء والأمن والأمان، وأن تباشر الحكومة عملها بكل قوة وجدية على حد تعبيره، مؤكدا أهمية مشاركة الجميع في تحمل مسؤولية الإنسان اليمني، وإعطاء الفرصة الأخيرة لكل القوى السياسية أن تقدم شيئا بعد أن زادت معاناة الشعب اليمني.

وختم عسكر حديثه بأمله في أن تكون هذه الخطوة أساسا جيدا للبناء عليها وتحقيق الغايات المرجوة في ‏الخدمات للمواطن البسيط، ومواجهة ميليشيا الحوثي وتحرير العاصمة صنعاء.