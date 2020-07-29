مسرور البارزاني: حكومة الإقليم مستعدة لحل جذري مع بغداد

أكد رئيس حكومة اقليم كردستان العراق مسرور البارزاني، الاربعاء، استعداد حكومة الإقليم لحل جذري مع بغداد يصب في مصلحة الجميع.

وقالت حكومة الاقليم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية عثمان الغانمي، وجرى في اللقاء، بحث العلاقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية، كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك وعلى وجه الحصوص في المناطق الحدودية والمناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم للتصدي للإرهاب".

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ونقل البيان عن الغانمي قوله، إن "الأوضاع العصيبة التي يمر بها العراق وإقليم كردستان في ظل جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى الأزمة المالية تتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين الجانبين لحل جميع الخلافات العالقة"، موضحاً أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مستعد لحل جميع المشاكل مع إقليم كردستان".

وأبدى رئيس حكومة الإقليم بحسب البيان "الاستعداد لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بشكل جذري وفي إطار الدستور وبما يضمن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان ويكون في مصلحة العراقيين كافة".