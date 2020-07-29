وزير العمل يعلن إطلاق الوجبة (28) من القروض الميسَّرة

اعلن وزير العمل عادل الركابي، الاربعاء، عن إطلاق الوجبة (28) من القروض الميسَّرة.
وقال الركابي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إنه "تم إطلاق الوجبة الـ(28) من القروض الميسَّرة لـ(5) آلاف باحث عن العمل".
وتعلن وزارة العمل بين فترة واخرى عن اطلاق قروض ميسرة للباحثين عن العمل في بغداد والمحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العمل يعلن إطلاق الوجبة (28) من القروض الميسَّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.