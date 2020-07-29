وزير العمل يعلن إطلاق الوجبة (28) من القروض الميسَّرة

اعلن وزير العمل عادل الركابي، الاربعاء، عن إطلاق الوجبة (28) من القروض الميسَّرة.

وقال الركابي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إنه "تم إطلاق الوجبة الـ(28) من القروض الميسَّرة لـ(5) آلاف باحث عن العمل".

وتعلن وزارة العمل بين فترة واخرى عن اطلاق قروض ميسرة للباحثين عن العمل في بغداد والمحافظات.