مصدر ينفي اقالة ذكرى علوش من منصبها

نفى مصدر مطلع، الاربعاء، اقالة ذكرى علوش من منصبها كأمين بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الانباء عن اقالة ذكرى علوش من منصبها كامين بغداد غير صحيحة تماماً.
وكان مصدر افاد، اليوم الاربعاء، بان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اقال ذكرى علوش من منصب امين بغداد.
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