اتحاد التايكواندو يعلن براءته من ايناس عطا

2020-07-29 | 16:41
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اعلن الاتحاد العراقي للتايكوندو، براءته من اللاعبة ايناس عطا.
واضاف "هنا نعلن اننا لا نتحمل مسؤولية عما صدر منها باعتبارها لاتمت للعبة بصلة ولم تمثل العراق او حتى شاركت ببطولات الاتحاد المحلية ولا توجد لدينا اوليات لها".
وتابع "علمنا مؤخراً ان وزير الشباب والرياضة السابق احمد رياض كان قد ارسلها ببطولة شاطئية في القاهرة دون علم او مراجعة الاتحاد المركزي او اللجنة الاولمبية".
وبين "سنتابع ونلاحق ونبحث وراء ذلك وبمساعدة عائلة التايكواندوا لتزويدنا بمعلومات توصلنا الى حقيقة ما نسب اعلاه".
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