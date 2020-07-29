بعد العتبة الحسينية.. العباسية تعلن عدم اقامة صلاة العيد

اعلنت العتبة العباسية، الاربعاء، عدم اقامة صلاة العيد، والذي يصادف يوم الجمعة النقبل. ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن العتبة قولها، انه "لن يتم اقامة صلاة العيد داخل العتبة العباسية". وكانت العتبة الحسينية قد قررت في وقت سابق من اليوم الاربعاء، منع اقامة صلاة العيد داخل العتبة

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