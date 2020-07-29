افاد مصدر في محافظة النجف، اليوم الاربعاء، بوفاة المرجع الديني الشيخ محمد باقر الناصري في النجف. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المرجع الديني محمد باقر الناصري فارق الحياة اليوم في النجف" يذكر ان الناصري من مواليد 1934، وهو مجتهد كبير ووالده وجده مراجع ايضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الشيخ محمد باقر الناصري في النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.