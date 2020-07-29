منذ اواخر ايار.. السعودية تسجل أدنى حصيلة اصابات يومية بكورونا

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر شهر ايار الماضي.
وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 27 وفاة جديدة جراء "كوفيد-19" في المملكة، مقابل 29 وفاة أمس.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 272590، بما في ذلك 2816 حالة وفاة، و41205 حالات نشطة، منها 2063 مريضا في حالة حرجة.
وتماثل 2945 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 228569 شخصا.
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