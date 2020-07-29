"قيصر" الأمريكي يطال نجل الأسد و9 كيانات سورية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الأفراد بسوريا بينهم حافظ نجل الرئيس السوري بشار الأسد، و9 كيانات بموجب قانون قيصر.



وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن العقوبات تستهدف أيضا الفرقة الأولى بالجيش السوري وكيانات أخرى.

ومنتصف الشهر الماضي، دخلت العقوبات الأمريكية الجديدة على سوريا المعروفة باسم "قانون قيصر" حيز التنفيذ، وأعلنت واشنطن قائمتها التي تشمل الرئيس بشار الأسد ومقربين منه بينهم زوجته أسماء.

وشملت العقوبات التي تلاها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، 39 شخصا وكيانا بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، لحرمان حكومته من مصادر التمويل.

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وقال بومبيو، في بيان حول المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر، إنه يجب توقع فرض عقوبات "أكثر بكثير" على حكومة الأسد خلال الأسابيع والشهور المقبلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع القانون في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

العقوبات ليست جديدة على سوريا، إذ عرقلت الإجراءات الأمريكية والأوروبية على حد سواء منذ سنوات قدراتها الاقتصادية، بعدما طالت شركات ورجال أعمال وقطاعات مختلفة.

لكن "القيصر" الأمريكي يوسع دائرة الاستهداف لتطال مقربين من الرئيس السوري، وكل شخص أجنبي يتعامل مع حكومته، ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز.

ويقضي القانون الأمريكي باتخاذ إجراءات خاصة بحق المصرف المركزي السوري إذا ثبت أنه "مؤسسة مالية أساسية في عمليات تبييض الأموال".