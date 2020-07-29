شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات ترحب بإطلاق محادثات السلام والهدنة في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

رحبت دولة الإمارات بإعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني إطلاق عملية السلام، مشيدةً بالهدنة الجديدة في أفغانستان.



وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، عن دعمها وتأييدها محادثات السلام، حقناً لدماء المدنيين الأبرياء من أجل التنمية الشاملة والازدهار، وتحقيق رفاهية شعب أفغانستان الصديق، مشيدةً في الوقت ذاته بالإنجازات التي تحققت من تنمية في مجال العمل الحكومي وبناء القدرات المؤسسية، وكذلك ما تم إنجازه في مجال حقوق المرأة والطفل خلال 20 عاما الماضية.

كما أعربت الوزارة عن أملها بأن تكون الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة، ما يمكّن من تمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار، وتعزيز الاستقرار والسلام والأمن في جميع أنحاء البلاد.