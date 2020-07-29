لجنة العقوبات في مجلس الأمن: الحوثيون يتعاونون مع داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

قال تقرير للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، إن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، تعاونت مؤخراً مع ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"-، مشيراً إلى مواصلة تنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية نشاطه في عدد من المحافظات.

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وذكر التقرير الصادر مؤخراً عن فريق خبراء اللجنة المعنية بداعش والقاعدة والتنظيمات الإرهابية، إن تعاون الحوثيين وداعش مؤخراً " بما في ذلك في شكل عملية لتبادل الأسرى جرت في نيسان/أبريل 2020".

وبين التقرير أن هجمات القاعدة في العام الحالي تراجعت مقارنة بالعام الماضي 2019، مشيرا إلى استهداف التنظيم مطلع 2020 قرية رشاد في الوضيع بمحافظة أبين واستهداف مسؤولين أمنيين في وادي حضرموت في أبريل الماضي.

وذكر التقرير أن تنظيم القاعدة تلقى ضربة موجعة، حين استهدفت ضربة جوية قائد الجماعة "قاسم الريمي في قصف جوي في 7 فبراير/شباط الماضي، والريمي وفق التقرير خبير تكتيكي محنك وقائد مدرب عسكريا وقوي".

وكان تقرير خبراء لجنة العقوبات المعنية باليمن، تحدث عن تمكن القوات الحكومية والقبائل وقوات مدعومة من التحالف في تقليص نفوذ القاعدة وداعش ومحاصرتها في مناطق وعرة، مؤكداً أهمية دعم القبائل والجيش في محافظة البيضاء لتتمكن من مواجهة التنظيمات الإرهابية، بالتوازي مع المعارك التي تخوضها ضد الحوثيين بأسلحة خفيفة ومتوسطة.