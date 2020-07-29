تزامنا مع أكذوبة إنشاء القاعدة التركية.. حكمة سلطان عمان تنتصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

متابعات_الخليج 365

رغم الشائعات التي بثتها تركيا خلال الساعات الأخيرة بشأن إقامة قاعدة عسكرية على الحدود العمانية الإماراتية لمحاولة تشكيك دول الخليج في حكمة سلطان عمان إلا أن المواقف تؤكد مدى حكمة السلطان هيثم بن طارق في إدارة السلطنة.



وفي الساعات الأخيرة، زعم السياسي التركي إبراهيم كارغول، المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا عقدت اتفاقية مع السلطنة لإقامة قاعدة عسكرية.

وأضاف كارغول، المقرب من أردوغان في تغريدة له عبر موقع تويتر: "إنّ أردوغان نجح في عقليته الجيوسياسية لإحكام سيطرته على المنطقة، بالهيمنة على البحر الأحمر عبر القاعدة العسكرية في الصومال، وعلى الخليج عبر القاعدة التي اتفق مع السلطات العمانية لإقامتها في السلطنة، بعد إقامة القاعدة العسكرية التركية في قطر".

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تلك الواقعة جعلت رواد السوشيال ميديا يتداولون مواقف السلطان الحكيمة منذ أن كان وزيرا، فتصريحات عديدة برزت للسلطان هيثم بن طارق حين كان وزيرا للثقافة والتراث، منها تصريحاته "بإعادة النظر في العديد من التشريعات والقوانين بعد اعتماد الوثيقة النهائية لرؤية عمان 2040 وبما يتماشي مع تنفيذها"، التي جاءت على هامش أحد المؤتمرات.

وفي تصريحاته على هامش فعاليات منتدى الابتكار التقني في التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019 في العاصمة العمانية مسقط، قال إن "الحراك العلمي وتوجه مختلف قطاعات الدولة نحو العناية بالابتكار والمعرفة التقنية يأتي في ظل التوجه الحكومي لتكملة منظومة التقانة والانضمام لثورة المعرفة الحديثة، التي صارت الآن ضرورة من ضرورات العلم والمعرفة واداة مهمة للتواصل والتعليم منذ المراحل الأولى الى المراحل الجامعية العليا"، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان خلال الـ 6 أشهر الأولى من حكمه، 70 مرسوماً سلطانياً سامياً، تضمنت تعينات وتنقلات وتعديل قوانين وإصدار الجديد منها والتصديق والموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وحظي شهر مارس بأكبر عدد من المراسيم السلطانية والتي بلغت 40 مرسوماً سلطانياً ، و شهد شهر يونيو تأسيس 3 كيانات حكومية جديدة، كما تم إصدار 21 مرسوماً سلطانياً بشأن التعيينات في الجهاز الإداري للدولة.

وسعى بن طارق، لتطوير العلاقات مع الامارات وتوثيقها، فخلال الشهر الجاري استعانت الحكومة العمانية الاستعانة بأكبر بنك إماراتي لترتيب قرض تسعى للحصول عليه من الخارج، من أجل تجاوز الأزمات المالية والاقتصاديةجراء جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.