السعودية تؤكد: حل وحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا

أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء الوضع في ليبيا وتأثيره على الأمن الإقليمي العربي.

وقال بن فرحان، خلال لقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، اليوم الأربعاء، إن "الحل الليبي - الليبي هو ما ينهي الاقتتال والتدخل الأجنبي"، مشددًا على أن هناك توافقًا وانسجامًا في رؤى البلدين في المنطقة ضد التدخل الأجنبي وتحديات الإرهاب.

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "مباحثاتي مع وزير الخارجية المغربي عكست مدى التوافق والانسجام في الرؤى بين البلدين حيال التحديات المحدقة بالعالم العربي، وعلى رأسها التدخلات الأجنبية والإرهاب، ودورها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وما يقتضيه ذلك من ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لمواجهته".

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من جهته، قال وزير الخارجية المغربي: "نحن قلقون بشأن ما يجري في ليبيا"، مؤكدًا أن "الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيًا والتدخل العسكري الأجنبي يصعب الوضع".

وأضاف بوريطة أن الليبيون "قادرون على إيجاد حلول لمشاكلهم بأنفسهم"، مشيرًا إلى أن المغرب لن يقدم لليبيين وصفة جاهزة، ولكن فضاء لإيجاد حل.

وأكد بوريطة أن الوضع في ليبيا "خطر على الأمة العربية"، مشيراً إلى أن الليبيين عليهم أن "يجدوا توافق والمغرب مستعد للتعاون مع الليبيين، فالتضامن العربي في ليبيا ضروري".

وكان وزير الخارجية السعودي قد وصل إلى المغرب، أمس الثلاثاء، بعد زيارة شملت تونس والجزائر ومصر، واستقبل ناصر بوريطة، وزير الخارجية السعودي، في مطار مدينة سلا بقرب العاصمة المغربية الرباط.