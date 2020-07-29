الثوري الإيراني يخترق العديد القطرية

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"الخليج 365" من لندن: لم يصدر أي رد فعل عسكري أو سياسي من جانب دولة قطر، على نشر القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني صوراً ملتقطة بواسطة القمر الاصطناعي الإيراني "نور" لقاعدة (العديد) التي تعتبر مركز تجمع القوة الجوية لقوات "سنتكوم" الاميركية.

وفي العرف الدبلوماسي، فإن نشر أية صور ذات طابع عسكري، تعتبر اعتداء من جاني أية دولة ضد الدولة التي تم نشر قواعدها العسكرية، وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.

وقالت وكالة (فارس) الإيرانية إن القمر الاصطناعي العسكري "نور" تمكن من تصوير قاعدة "العديد" في قطر بصورة عالية الدقة. وكانت القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري أطلقت قبل عدة أشهر القمر الاصطناعي ووضعته في مدار على بعد 425 كم عن سطح الارض.

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تحسن في العلاقات

يذكر أن العلاقات القطرية – الإيرانية شهدت تحسناً كبيراً في السنوات الثلاث الأخيرة وخصوصا بعد انهيار علاقات الدوحة مع الجوار الخليجي العام 2017 بسبب علاقات هذه الأخيرة مع إيران وعلاقات حكومة قطر مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمتطرفة.

وزاد من تصاعد وتيرة العلاقات بين طهران والدوحة تبادل الزيارات على مستوى عال بينهما، إضافة لتشكيل لجان مشتركة تجتمع دوريا لبحث العلاقات في مختلف الميادين.

وتعد قاعدة "العديد" أكبر قاعدة جوية للقوات الاميركية في غرب آسيا ويتواجد فيها حسب بعض المصادر 13 الف عنصر منهم وأكثر من مائة طائرة تشغيلية، كما تضم القاعدة القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الجوية الأمريكية وسلاح الجو الملكي البريطاني.