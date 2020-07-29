شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة السابق توقع استمارة الانضمام لحزب حماة الوطن بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب حماة الوطن بالإسكندرية، انضمام المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة السابق، لعضوية الحزب، لتكون أحد الكوادر الرئيسية، وقيادة أساسية، ضمن كتيبة أعضاء حزب حماة الوطن. والمهندسة نادية عبده هي أول سيدة مصرية تشغل منصب المحافظ فى حياة مصر السياسية، ويأتى انضمامها إلى أمانة حزب حماة الوطن بالإسكندرية من أجل دعم الرؤية المستقبلية للحزب للعمل بالمحافظة، وتحقيق أهداف الحزب وفقا لاستراتيجية المرحلة المقبلة.

وأعربت محافظ البحيرة السابق، عن سعادتها بانضمامها إلى حزب حماة الوطن من أجل استكمال مسيرة الحزب وتحقيق طموحاته ورؤيته والإضافة للعمل السياسي وللحزب خاصة في ظل هذه المرحلة التي تشهد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، قائلة: "سنبذل أقصى مجهود لتكليل النجاح".

جدير بالذكر أن حزب حماة الوطن بالإسكندرية يدفع بـ 5 مرشحين على مقاعد الفردى فى انتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة الإسكندرية، وهم كل من: الدكتور طارق القيعي رقم 59 رمز (التاج)، والمهندس محمد محمود بكر رقم 61 رمز (جرار زراعي)، والعميد عصام الطوخي رقم 60 رمز (ماسه)، والدكتور محمود البشبيشي رقم 66 رمز (ترس)، والدكتورة سحر شريف رقم 67 رمز (ريشه).

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