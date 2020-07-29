تعرف على مشاركة المرأة بالأرقام فى انتخابات "الشيوخ" على المقاعد الفردية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في منافسة شرسة علي المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافس المرأة علي 91 مقعد في 20 دائرة علي مستوي الجمهورية، من اصل 787 مرشحا تتصدرها محافظة القاهرة، مقابل عزوفها عن خوض السباق الانتخابي في 7 دوائر فردية، هما البحر الأحمر ومطروح والفيوم وأسوان وجنوب سيناء وبورسعيد، وأسيوط، ونرصد عدد السيدات المرشحات علي مستوي 20 دائرة فردية التي تخوض فيها المنافسة : 1- دائرة محافظة القاهرة (25) 2- دائرة محافظة الجيزة (7) 3- دائرة محافظة الاسكندرية 12 4- دائرة محافظة الشرقية (5) 5- دائرة محافظة الدقهلية (1) 6- دائرة محافظة الاقصر (4) 7- دائرة محافظة البحيرة (7) 8- دائرة محافظة السويس (1) 9- دائرة محافظة الغربية (2) 10 – دائرة محافظة القليوبية (9) Advertisements 11- دائرة محافظة المنوفية (2) 12- دائرة محافظة المنيا (1) 13- دائرة محافظة الوادي الجديد (1) 14 – دائرة محافظة بني سويف (3) 15- دائرة محافظة دمياط (1) 16 – دائرة محافظة سوهاج (1) 17 – دائرة محافظة شمال سيناء (1) 18 – دائرة محافظة قنا (5) 19 – دائرة محافظة كفر الشيخ (2) 20 – دائرة محافظة الاسماعلية (1)

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