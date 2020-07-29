رقم تاريخي.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن بيع 5611 صك أضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

قال محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه جرى بيع 5611 صك أضاحي حتى الآن، وهي المرة الأولى التي تصل فيها المديرية لهذا العدد في تاريخها.

وأكد خشبة، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن المديرية لم تألو جهدًا لإنجاح هذا المشروع وتوجه بالشكر لكل منتسبي الأوقاف بالمحافظة، على ما بذلوه من جهد في بيع الصكوك والوصول إلى هذا المستوى.

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وبالنسبة لصلاة العيد، أكد وكيل الوزارة على جميع الأئمة والعمال ضرورة التواجد في مساجدهم من فجر يوم الجمعة مع ضرورة غلق المسجد من بعد صلاة الفجر وحتى قبيل صلاة العصر، مع بث صلاة العيد عبر آثير إذاعة القرآن الكريم دون تكبير الإمام أو العاملين، ودون فتح المساجد وقت الصلاة.

كانت مديرية أوقاف الإسكندرية خصصت 11 لجنة لتلقي الأموال من الراغبين في شراء صكوك الأضاحي، فضلا عن وجود مقار بالمساجد الكبرى.

وحددت وزارة الأوقاف سعر صك الأضحية بـ ١٨٠٠ جنيه، ويستمر تلقى الأموال من الراغبين في شراء صكوك الأضاحي حتى يوم وقفة عرفات.