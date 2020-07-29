عمان تؤكد التزامها بالمحافظة على استقرار الخليج العربي وتنفي اشاعات آلة الرئيس التركي الإعلامية

عكس ما ذهبت إليه آلة أردوغان الإعلامية التي دأبت على نشر إشاعات كاذبة لزرع الفتنة، وخلق حالة من الانشقاقات والنزاعات في العالم العربي، تؤكد سلطنة عمان التزامها بالمحافظة على استقرار الخليج العربي، و التزامها بالإطار الخليجي، تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق.

وأكدت سلطنة عمان في مناسبات عديدة على أهمية المحافظة على السلم الإقليمي وحسن الجوار، وأنها ستواصل لعب دورها الكامل في تعزيز الأمن القومي العربي، في وقت يروج فيه حزب العدالة والتنمية التركي للإشاعات المغرضة من خلال الزجّ باسم سلطنة عُمان لتكون محوراً في قائمة أطماع أردوغان، حيث زعم السياسي والصحفي والكاتب التركي إبراهيم كارغول أن تركيا عقدت اتفاقية مع السلطنة لإقامة قاعدة عسكرية.

وبقدرما فضحت هذه التصريحات العقلية التوسعية والاستعمارية للرئيس أردوغان، أماطت اللثام، أيضا، عن سياسته وماكينته الإعلامية، التي أصبحت مكشوفة للجميع، حيث تقوم على نشر الإشاعات والترويج لانتصارات واهية للمحافظة على شعبية باتت مهددة بسبب سياسات خاطئة أدت في النهاية إلى انهيار المنظومة التركية.

Advertisements