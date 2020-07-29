الرئيس اليمني يكلف معين عبد الملك بتشكيل حكومة يمنية جديدة

كلف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، الدكتور معين عبد الملك، بتشكيل حكومة يمنية جديدة وفقا لموقع روسيا اليوم. وبحسب وكالة "سبأ" اليمنية، صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (35) لسنة 2020، وقضت المادة الأولى بتكليف الدكتور معين عبد الملك سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة. اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (35) لسنة 2020، وقضت المادة الأولى بتكليف الدكتور معين عبد الملك سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة. Advertisements وقضت المادة الثانية من القرار أن تستمر الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة. فيما قضت المادة الثالثة والأخيرة من القرار بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

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