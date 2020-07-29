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السعودية :تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ شهر مايو

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سجلت السلطات الصحية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس المستجد منذ أواخر شهر مايو الماضي .

 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن تسجيل 1759

إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 1897 إصابة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات منذ 29 مايو عندما تم رصد 1618 إصابة.

 

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وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 27 وفاة جديدة جراء

"كوفيد-19" في المملكة، مقابل 29 وفاة أمس.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 272590، بما في ذلك 2816 حالة وفاة، و41205 حالات نشطة، منها 2063 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 2945 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 228569 شخصا.

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