بكين تحث أوروبا على احترام موقف الصين وإجراءاتها بشأن "هونج كونج"

حثت الصين اليوم الأربعاء الاتحاد الأوروبي على احترام موقفها وإجراءاتها بشأن قضية حماية منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة للأمن القومي.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ ون بين" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقديم الاتحاد الأوروبي سلسلة من الإجراءات ضد تشريع للأمن القومي في هونج كونج، بما في ذلك فرض قيود على تصدير المعدات التكنولوجية الحساسة إلى

المنطقة.وقال بين إن هونج كونج منطقة إدارية خاصة للصين وأن شأنها من شؤون الصين الداخلية، ولا يحق لأي دولة أو منظمة أجنبية التدخل فيها.



وأضاف أن الإجراءات ذات الصلة التي اتخذها الجانب الأوروبي انتهكت القاعدة الأساسية في العلاقات الدولية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مؤكدا معارضة الصين لذلك بشدة.

وتابع بين أن الصين قدمت احتجاجات رسمية إلى الجانب الأوروبي، مشيرا إلى أن صياغة قانون الأمن القومي لهونج كونج وتنفيذه هو سد للثغرات القانونية والحفاظ على الأمن القومي هناك.

كما لفت إلى أن الهدف من تشريع الأمن القومي هو تحسين سيادة القانون في هونج كونج، بحيث يمكن لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" المضي قدما على مسار سيادة القانون، منوها بأن التشريع يساعد على الاستقرار والازدهار على المدى الطويل في هونج كونج، كما يساعد على حماية الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الشركات والأفراد الأجانب هناك .

