بوتين: الوضع مع فيروس كورونا في روسيا مستقر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الوضع تجاه فيروس "كورونا" المستجد في البلاد استقر، ولكن لا يزال بإمكانه التأرجح في أي اتجاه.
الوباء".
وأضاف بوتين خلال اجتماع حول الوضع الصحي والوبائي في روسيا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء: "كان هناك مشاكل بالطبع.. ولكن بشكل عام، تمكنا من التعامل مع تحدٍ غير مسبوق، ورد هجمة هذا
وأوضح أنه في شهري يونيو ويوليو، تراجع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد تدريجيًا، ووفقًا للبيانات العملياتية فإن عدد الحالات الجديدة المكتشفة أصبح الآن أقل مرتين تقريبًا مما كان عليه خلال ذروة التفشي في مايو الماضي.
يزال صعبًا، ويمكن أن يتأرجح في أي اتجاه .. ولهذا السبب بالتحديد اجتمعنا معكم، لذلك لا يوجد سبب من أجل الاسترخاء ونسيان توصيات الأطباء"، موضحًا أنه في الآونة الأخيرة تم إعطاء الأولوية للقضايا الصحية.
وتابع قائلًا: "أود أن أقول على الفور، أن الوضع لا
وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا قد أعلن في وقت سابق اليوم - تسجيل 5475 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 671 إصابة في العاصمة "موسكو" ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 828 ألفًا و990 إصابة.
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