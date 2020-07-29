دعا وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو الدبلوماسيين الإثيوبيين في الخارج إلى تكثيف جهودهم لإيضاح سياسة البلاد المنصفة والمعقولة بشأن سد النهضةوفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي في تصريحات نقلتها الوكالة إن التنمية المستقبلية للبلاد ستعتمد كثيرًا على مواردها المائية، والدبلوماسية النشطة حول الاستخدام العادل لمياه نهر النيل.
وأضاف أن سد النهضة هو المشروع الرائد في إثيوبيا والذي وصل إلى مرحلته من خلال الدبلوماسية والمشاركة العامة النشطة في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أن الوزير الإثيوبي شدد على أن "الجهد الدبلوماسي لا يزال منخفضا في تغيير الوضع الراهن في حوض النيل بشكل فعال، والكشفعن هيمنة مصر والدعاية الكاذبة ضد حق إثيوبيا في استخدام المياه".
وأوضح أن الدبلوماسيين الإثيوبيين يجب أن "يكونوا في الصدارة لتعزيز قوة التفاوض الحازمة للبلاد من أجل الحفاظ على مبدأ الاستخدام العادل والمعقول بين الدول المشاطئة لنهر النيل".
ووفقا له، فإن البلاد تعيد تنشيط نهج دبلوماسي جديد من خلال إشراك مختلف أصحاب المصلحة ، بما في ذلك الدول المشاطئة الأخرى لدول حوض النيل.
كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا تبدأ تنفيذ خطة للهجوم الدبلوماسي على مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.