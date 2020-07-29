إثيوبيا تبدأ تنفيذ خطة للهجوم الدبلوماسي على مصر

دعا وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو الدبلوماسيين الإثيوبيين في الخارج إلى تكثيف جهودهم لإيضاح سياسة البلاد المنصفة والمعقولة بشأن سد النهضةوفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي في تصريحات نقلتها الوكالة إن التنمية المستقبلية للبلاد ستعتمد كثيرًا على مواردها المائية، والدبلوماسية النشطة حول الاستخدام العادل لمياه نهر النيل.

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وأضاف أن سد النهضة هو المشروع الرائد في إثيوبيا والذي وصل إلى مرحلته من خلال الدبلوماسية والمشاركة العامة النشطة في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الوزير الإثيوبي شدد على أن "الجهد الدبلوماسي لا يزال منخفضا في تغيير الوضع الراهن في حوض النيل بشكل فعال، والكشف

عن هيمنة مصر والدعاية الكاذبة ضد حق إثيوبيا في استخدام المياه".

وأوضح أن الدبلوماسيين الإثيوبيين يجب أن "يكونوا في الصدارة لتعزيز قوة التفاوض الحازمة للبلاد من أجل الحفاظ على مبدأ الاستخدام العادل والمعقول بين الدول المشاطئة لنهر النيل".

ووفقا له، فإن البلاد تعيد تنشيط نهج دبلوماسي جديد من خلال إشراك مختلف أصحاب المصلحة ، بما في ذلك الدول المشاطئة الأخرى لدول حوض النيل.