كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر تسجل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 283 إصابة في اليوم السابق.

ورصدت وزارة الصحة القطرية، عدد وفاتين جديدتين ناجمتين فيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي.

كشفت وزارة الصحة العامة القطرية، في وقت سابق، عن تسجيل 394 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابة بالفيروس إلى 108638 حالة.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.