كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأردن يحدد موعد إجراء الانتخابات النيابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الجدل القائم في الشارع الأردني حول إجراء الانتخابات في ظل الإجراءات الوقائية المتعلقة بالحد من جائحة كورونا.

وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، العاشر من نوفمبر موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

سجلت وزارة الصحة في الأردن، اليوم الثلاثاء، 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1113 إصابة.

Advertisements

وكشفت وزارة الصحة الأردنية، أن 44 حالة من الحالات قادمة من سوريا، وحالتين من فنادق الحجر.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أيضا عن تسجيل 6 حالات شفاء.

وفي وقت سابق، قالت لجنة المتابعة الخاصة بكورونا، في موجز صحفي: إنه "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، سواء محلية أو خارجية، لليوم الثاني على التوالي"، وبذلك يبقى إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة عند مستوى 1169 إصابة.

وذكرت اللجنة، أنه "سجلت 5 حالات شفاء من فيروس كورونا"، مؤكدة على إجراء 7876 فحصاً مختبرياً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن في البلاد 448701 فحصا، لافتة إلى أن أعداد الوفيات بسبب الوباء بقيت عند 10 حالات وفاة.