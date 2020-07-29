كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كندا.. تورونتو تنتقل إلى المرحلة التالية من إعادة الفتح يوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الأربعاء، أن مدينة تورونتو ستنتقل إلى المرحلة الثالثة من إعادة فتحها الاقتصادي في يوم الجمعة 31 يوليو، مما يمهد الطريق أمام غالبية الشركات في المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في كندا لاستئناف عملياتها بعد أربعة أشهر من الإغلاق.

وقال بيان لحكومة أونتاريو، إن المرحلة الثالثة من إعادة الافتتاح ستسمح لتورنتو ومنطقة بيل، التي تغطي ضواحي تورنتو ، بإعادة فتح صالات الألعاب الرياضية وصالات السينما والملاعب، مع وضع إرشادات للمسافة الاجتماعية في مكانها الصحيح، كما أوردت وكالة "رويترز".

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فقط وندسور إسيكس، التي شهدت تفشي فيروس كورونا المستجد بين العمال الزراعيين، وستبقى في المرحلة الثانية.

وقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى كندا إلى 116 ألفاً و471 حالة، يوم الثلاثاء، حسبما أكدت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج الإخبارية.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، أشارت بيانات الجامعة إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى كندا بلغ 8945 حالة، وتعافى 101 ألف و447 من المصابين حتى الآن.