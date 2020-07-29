كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت تسجل 754 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأربعاء، إن عدد الإصابات المسجلة في البلاد بلغ 65.903 حالة، بعد تسجيل 754 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أنه تم تسجيل حالتين وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 444 حالة، وفقًا لوكالة الأنباء كونا.

وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، أنه تم تسجيل 886 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 39276 حالة وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 144.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.