كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تخطط لإنشاء نظام لمراقبة الواردات من الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل وزارة التجارة الهندية على إنشاء نظام لمراقبة الواردات لتتبع أربع فئات من البضائع القادمة من الصين - السلع الهندسية والمعدات الإلكترونية والسكك الحديدية وقطع غيار السيارات، في ما يمكن اعتباره تشديدًا إضافيًا للخناق حول الواردات الصينية.

و قال مصدر في وزارة التجارة قريب من التطورات، طلب عدم ذكر اسمه لوكالة "سبوتنيك": "نجري حاليًا مداولات للحصول على نظام لمراقبة الواردات على السلع الهندسية مثل؛ الغلايات، والآلات، والأجهزة الميكانيكية، والمكونات. وتشمل السلع الإلكترونية التي يُناقش فرض نظام المراقبة عليها التلفزيون وأجهزة التسجيل الصوتي وغيرها".

وأضاف المصدر، أنه من المرجح أن يتم فرض آلية المراقبة على معدات قاطرات السكك الحديدية، وعربات السكك الحديدية، وإشارات المرور. قد تخضع قطع غيار السيارات أيضًا لآلية المراقبة وفقًا للمعلومات التي يشاركها المصدر.

وأوضح مسؤول آخر، طلب عدم الكشف عن هويته: "أنه مع وجود آلية المراقبة، يجب أن تخضع هذه الواردات لفترة إشعار مسبق صارمة وستكون ملزمة بدفع رسوم، جميع البنود التي تدرس الهند مراقبة الاستيراد عليها تمثل ما يصل إلى 50 بالمائة من الواردات من الصين ويمكن اعتبارها إلى حد كبير حاجزًا غير جمركي تفرضه الهند على الواردات الصينية."

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ومن بين الإجراءات الجمركية الأخرى التي اتخذتها الهند مؤخرًا تمديد رسوم مكافحة الإغراق على أنواع معينة من الفولاذ حتى ديسمبر هذا العام وفرض رسوم أعلى على واردات الخيزران. كما تم فرض قيود على واردات الفلاحين. كما تم زيادة الرسوم الجمركية على 89 سلعة للحد من الواردات مثل الأحذية والألعاب والأثاث وأوعية الضغط.

بلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والصين حوالي 87 مليار دولار في 2018-19، وفقا لوزارة التجارة والتجارة الهندية. ومع ذلك، فهي غير متوازنة لصالح الصين، حيث بلغ العجز التجاري الهندي أكثر من 50 مليار دولار بين عامي 2016 و 2019.

تسعى الهند إلى تصحيح الخلل التجاري مع الدول الشريكة الأخرى، كما أنها بصدد إعادة صياغة اتفاقيات التجارة الحرة مع اليابان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا الأخرى.