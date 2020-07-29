كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن أسباب الادعاءات التركية بشأن إنشاء قاعدة عسكرية بعمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى خبراء، اليوم الأربعاء، الأنباء التي خرجت خلال الساعات الأخيرة بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في سلطنة عمان.

وقال الخبراء، إن المزاعم المتداولة بشأن القاعدة "تندرج في إطار أخبار مشابهة صدرت في السنوات الأخيرة، وهي تأتي في إطار الحرب الإعلامية ومحاولة إثارة الفتن".

وأضاف الخبراء: أن المزاعم بشأن إقامة قاعدة عسكرية تركية في البريمي، والتفاعل الكبير معها، يهدف إلى "الإضرار بالعلاقات" بين عمان والدول الشقيقة وداخل مجلس التعاون الخليجي.

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وقد زعم السياسي التركي إبراهيم كارغول، المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الساعات الأخيرة، أن تركيا عقدت اتفاقية مع السلطنة لإقامة قاعدة عسكرية.

وقال كارغول، المقرب من أردوغان في تغريدة له عبر موقع تويتر: "إنّ أردوغان نجح في عقليته الجيوسياسية لإحكام سيطرته على المنطقة، بالهيمنة على البحر الأحمر عبر القاعدة العسكرية في الصومال، وعلى الخليج عبر القاعدة التي اتفق مع السلطات العمانية لإقامتها في السلطنة، بعد إقامة القاعدة العسكرية التركية في قطر".