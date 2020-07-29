الأردن: وفاة طفل وإصابة 700 شخص بتسمّم بعد تناول شاورما ملوّثة جرثوميًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي طفل وأُصيب 700 شخص بتسمم غذائي، بعد تناولهم وجبات شاورما "ملوثة جرثوميا" من أحد مطاعم منطقة البقعة في الأردن، وعلى إثر ذلك، تمّ توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق في القضية هم؛ مالك المطعم، ومدير الصالة، والعامل المسؤول عن تقديم الوجبات، بعد تقديم 8 شكاوى للادعاء العام.

وأكدت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، في بيان، "وفاة طفل عمره 5 سنوات متأثرا بحالة التسمم الجماعي"، بعد أن كان في العناية الفائقة في المستشفى ولم يستجب للعلاج.

ووصل إلى المستشفيات صباح أمس الثلاثاء، نحو 100 شخص إثر التسمم، إلا أن وزارة الصحة أكدت أن عدد المصابين بالتسمم ارتفع حتى صباح اليوم، إلى 700 شخص، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقالت الوزارة إن "الفحوصات المخبرية التي قامت بها فرق الاستقصاء المتخصصة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء أظهرت وجود تلوث جرثومي في اللحوم والدجاج جرثومة 'إنتيركوكس فيكالس'، وجرثومة 'كامبيلوباكتر'".

ونقل التلفزيون الأردني الرسمي عن مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، عدنان إسحق قوله إن "معظم الاصابات حالتها بين جيدة ومتوسطة، وجميعهم يتمتعون بوضع صحي جيد".

وأشار إلى "خروج عدد كبير من المصابين من المستشفى، على أن يخرج الباقون اليوم الأربعاء".

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وقال اسحق إن "عدم تبريد الدواجن أفسد المادة الغذائية وتسبب بحالات التسمم".

بدوره، أمر رئيس الحكومة، عمر الرزاز في بيان بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال ثبوت أي تقصير أو مخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة".

من جهته، أوقف مدعي عام منطقة عين الباشا في منطقة البقعة شمال غرب عمان، ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق، ووجه المدعي العام لهؤلاء تهمتي "ألتسبب بالايذاء" و"تداول مواد مغشوشه (مايونيز) داخلة في صناعته مواد غير صالحة للاستهلاك البشري".

وذكرت مواقع إلكترونية إخبارية محلية، أن سبب الإقبال على تناول وجبات الشاورما من المطعم الذي أوقف مالكه هو عرض وجبة الشاورما بدينار واحد فقط (نحو 1,4 دولار).

وتزامنت هذه الحادثة مع تأثر الأردن بموجة حر نادرة تجاوزت خلالها الحرارة في اليومين الماضيين 40 درجة مئوية في العاصمة عمان.