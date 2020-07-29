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مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا بقصف للتحالف في الجوف

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 29 يوليه 2020

صوره ارشيفيه

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قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 29/تموز/2020، مواقع حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية الحزم، عاصمة المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.

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