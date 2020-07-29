شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات باستبعاد الجزائر من قائمة الدول الآمنة للسفر إلى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

من المتوقع أن يستبعد الاتحاد الأوروبي الجزائر من قائمة الدول الآمنة للسفر التي يسمح التكتل بالسفر غير الضروري منها وإليها بعد اجتماع لسفرائه اليوم الأربعاء.

وقال دبلوماسيان مطلعان على القرارات إن الدول المدرجة على القائمة ستخفض إلى 11 دولة إذا أقرت دول الاتحاد كتابيا القرار المؤقت. والموعد النهائي لإرسال القائمة من المرجح أن يكون بعد ظهر غد الخميس.

والدول الآمنة التي يفترض أنها نجحت في احتواء تفشي مرض كوفيد-19 بدرجة كبيرة هي أستراليا وكندا وجورجيا واليابان والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية وتونس وأوروجواي.

وأقر الاتحاد مؤقتا كذلك إدراج الصين لكن السفر لن يستأنف معها إلا إذا سمحت السلطات الصينية لمواطني الاتحاد الأوروبي بالزيارة.

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وأظهر إحصاء أعدته رويترز بناء على بيانات حكومية وبيانات منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا تجاوز 750 ألف حالة وأن الجزائر من أكثر الدول تضررا.

ومن المستبعد أن تجرى مراجعة للقائمة خلال شهر أغسطس الذي عادة ما تتعطل فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي لكن قد تحذف الدول التي ترتفع فيها حالات الإصابة بدرجة كبيرة.

والقائمة تمثل خطا إرشاديا أكثر منها قاعدة يتعين على دول الاتحاد، وعددها 27 دولة، الالتزام بها.