شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 1759 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020 الخليج 365 ـ متابعات أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1759 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وجاءت مستجدات كورونا في المملكة اليوم الأربعاء على النحو التالي: الحالات الجديدة: 1,759 حالة حالات التعافي : 2,945 الوفيات الجديدة : 27 المشاعر المقدسة: 0

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