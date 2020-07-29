شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة النواب بعد افتتاح الروبيكى: نسير على الطرق السليم لتأسيس دولة صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدينة الصناعية بالروبيكي، بمثابة حلم حققته القيادة السياسية للصناعة المصرية وسيحقق نقلة كبيرة.

وأضاف عامر، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن المدينة الصناعية بالروبيكي تمثل إضافة كبيرة لتكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج ، قائلاً : كل الافتتاحات تشعرك أنك تسير في الطريق السليم وتأسس للدولة الصناعية الحقيقة.. وهناك اهتمام كبير من لجنة الصناعة بهذا الملف ".

وتابع " عامر " أنه تم افتتاح مصانع متقدمة جدا وحققت النقلة المنشودة للصناعة المصرية في الغزل والنسيج وأن هذه المصانع تمثل طفرة كبيرة في هذا المجال، وأن مصر أصبحت تخطط تخطيطا مدروسا وليس عشوائيا ونعرف ما نفعل وتوجهاتنا واضحة ونسير على أسس ثابتة .

وأكد فرج عامر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالعمالة وأن تكون مدربة وعلى مستوى عالي جدا من المهنية والاحترافية، مطالبا حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعطاء اولوية قصوى لمواجهة جميع المشكلات والازمات التى تواجه قطاع الصناعة باعتباره واحدا من اهم القطاعات التى يرتكز عليه اقتصاد اى دولة تريد ان تحقق معدلات نمو كبيرة فى اقتصادها .

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد افتتح المدينة الصناعية بمدينة الروبيكى، وبدأت فعاليات الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان: "خيوط الأمل".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأهم لأى صناعة مثل الغزل والنسيج وغيرها كيفية إداراتها، قائلا: "الإدارة أهم حاجة.. ومفيش هزار.. ومفيش دلع".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى: "القضية التى تواجه أى صناعة ومصانع الإدارة الجيدة والتواصل مع العمالة الموجودة فيها، والهدف من التواصل تحقيق النجاح، لأن التواصل المستمر مع القائمين على هذه المصانع يحقق النجاح، وحتى يعرف كل فرد دوره، وحتى لا تفشل هذه المؤسسات مثلما كان يحدث فى السابق".

وتابع الرئيس السيسى: "علينا معرفة سبب تراجع المصانع خلال السنوات الماضية.. وعلشان تعرفوا أن النجاح واستمرار النجاح أمر مش سهل.. النجاح يحتاج إلى جهد ووقت والتزام.. يعنى عمالة المصنع 100 يجب أن يكونوا 100 فقط وليس 101 عامل.. وعلينا تأهيل العمالة وتدريبها والتأكد من تحقيق الأهداف على كافة المستويات وكل القطاعات داخل المصانع بشكل دورى.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى العمالة المصرية، مؤكدا على دور العمالة فى تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة داخل الدولة المصرية، من خلال حرصهم على الالتزام والانضباط والكفاءة من أجل تحقيق المنشود فى ملف الصناعة