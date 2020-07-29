شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة عامة بالبرلمان لوضع خطة تطوير منظومة الرى بأساليب حديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الرى، والاعتماد على الوسائل الحديثة فى الرى خاصة فى الأراضى القديمة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وبحث التوسع فى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير المقننات المائية للأراضى المستصلحة حديثا ضمن خطة الدولة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيتيجة، وفى نفس الوقت لفتح أسواق خارجية لتصدير الحاصلات الزراعية لجميع دول العالم.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الأساليب التكنولوجية الحديثة المستخدمة فى عمليات الرى فى العديد من الدولة والتى بدأت مصر بالفعل فى الاعتماد عليها فى الأراضى المستصلحة حديثا تؤتي ثمارها على أرض الواقع، وأتضح ان هناك عدد من الزراعات التى كان يعتقد البعض أنها لن تصلح سوى بالرى بالطرق القديم ولكن أثبتت التجارب أن الرى الحديث يصلح لجميع الزراعات دون شك.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة وضع خطة عاجلة لتحويل كافة الأراضى التى تعتمد على الرى بالغمر للري بالطرق الحديثة، على أن يتم استنباط سلالات بذور عالية الإنتاجية وفى نفس الوقت تكون مناسبة لعملية الرى بالرش أو التنقيط، وهذا يتم من خلال التنسيق بين وزارة الرى والزراعة متمثلة فى مركز البحوث الزراعية، على أن يكون هناك قاعدة بيانات حديثة ومتجددة حول الزراعات غير الشرهة للمياه وفى نفس الوقت تطبيق الطرق الحديثة فى الرى.

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الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى عقد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بحضور بعض القيادات التنفيذية بالوزارتين لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروع التحول لنُظم الرى الحديث والعديد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين.