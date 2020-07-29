الملك يأمر بالعفو عن 1446 شخصا بمناسبة عيد العرش

أعلن اليوم الأربعاء، عن عفو ملكي في حق عدد من المتابعين قضائيا والمحكومين.

وأكدت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملك محمد السادس، قد أصدر أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص بمناسبة عيد العرش.

وأضافت، أن بين هؤلاء موجودون في حالة سراح، ومحكومون من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1446 شخصا.