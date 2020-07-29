بعد الشبيبة.. قيادة الاستقلال تنتقد بنعبد الله: تنصل من مقترحات واردة في المذكرة المشتركة

بعد خروج شبيبته بتصريحات غاضبة من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، تبنت قيادة الصف الأول لحزب الاستقلال المواقف ذاتها، ردا على إعلان بنعبد الله التراجع عن بعض مضامين المذكرة المشتركة، التي قدمتها أحزاب المعارضة حول الانتخابات.

وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الأربعاء، إنها “تابعت باستغراب، واندهاش كبيرين تصريحات مفاجئة، وغير مفهومة من قبل أحد أطراف هذا التنسيق الفتي، للتنصل من بعض المقترحات المشتركة، الواردة فيها، لا سيما بعد الالتزام الأخلاقي، والسياسي، الذي تم الإعلان عنه أمام الرأي العام”.

وعبرت اللجنة نفسها عن “امتعاضها من إقحام حزب الاستقلال في التصريحات الإعلامية ذاتها، وهو تعبير غير ودي تجاه الحزب، ولا يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وتعتبر أن ما تم التصريح به لا يلزم إلا صاحبه. وتؤكد بالمناسبة أن العمل المشترك يقتضي التمسك بمبادئ الالتزام، والاحترام المتبادل”.

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بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال سبقته تصريحات للكاتب العام لشبيبة الاستقلال، عثمان الطرمونية، قال فيها: “نعتبر أن تصريحات نبيل بنعبد الله، تشكل انقلابا جذريا على كل ما تم الاتفاق عليه، وتؤثر سلبا في حقوق الشباب المغربي في المشاركة الفاعلة، والمؤثرة في المشهد السياسي”.

وأضاف الطرمونية: “نحن ملتزمون بكافة بنود المذكرة المرفوعة لوزارة الداخلية جملة وتفصيلا، وأي خروج عليه لا يلزم إلا صاحبه”، مؤكدا أنه “لا يمكن اعتبار الشباب مجرد حطب وقود في المعركة السياسية، ونرفض بالمطلق حصر دوره في تأثيث المشهد السياسي”.

وكان نبيل بنعبد الله، يوم الخميس الماضي، قد أعلن عن سحب مقترح ربط المشاركة الانتخابية للشباب بالأفضلية في وظيفة العمومية، وهو المقترح، الذي قدمته الأحزاب الثلاثة في مذكرتها المشتركة، وقال: “نساو ذاك المقترح، لم يكن في محله”.